«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал. Сегодня была невероятная атмосфера, мы были настроены вовсю прессинговать «Ростов» и выиграть, но покидаем стадион с не самыми лучшими эмоциями. Нам надо восстановиться и приложить все усилия для того, чтобы хорошо закончить концовку чемпионата.
Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с «Динамо», «Факелом», «Ростовом», ЦСКА, «Динамо Махачкала». Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всё равно теряли очки», — заявил Гарсия «Совспорта».
В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет центральный нападающий Ливай Гарсия.
После 28 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. До конца чемпионата осталось два тура. Красно-белым предстоят матчи против «Крыльев Советов» и «Химок».
Ливай Гарсия — о возможном уходе Станковича: до наших ошибок он совершенно прекрасно работал
Форвард «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал слухи об уходе главного тренера Деяна Станковича и оценил игру команды в последних матчах.
Фото: ФК "Спартак"