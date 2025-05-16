"Могу сказать, что в этом году мы смогли закрепиться в первой восьмёрке. Это хороший результат. Но мы не привыкли останавливаться на достигнутом, будем стараться играть лучше и в следующем сезоне выступить лучше. Подводить результаты будет корректно после окончания сезона. Представьте, если мы проиграем последние два матча по 0:5 - всё пойдет насмарку", - цитирует Сафиуллина "Матч ТВ".
"Рубин" в текущем розыгрыше турнира занимает седьмое место, оторвавшись от идущего восьмым "Ростова" на четыре очка. В двух оставшихся турах чемпионата казанцам предстоит сыграть с "Химками" и "Оренбургом", занимающими нижние места в турнирной таблице. С химчанами команда Рашида Рахимова сразится в гостях, с оренбуржцами - в Казани.
В прошлом сезоне "Рубин" финишировал на восьмом месте таблицы в Российской Премьер-Лиге.
Президент "Рубина" назвал хорошим результатом седьмое место казанцев в РПЛ
Президент "Рубина" Марат Сафиуллин оценил выступление казанского клуба в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
Фото: ФК "Рубин"