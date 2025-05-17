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Руденко: хочется закончить сезон без стыков

Нападающий "Химок" Александр Руденко оценил турнирное положение подмосковной команды за 2 тура до конца РПЛ.
Фото: ФК "Химки"
- В отпуск хочется уйти 24-го, а не 31 мая. Закончить сезон без стыков. Наберем три очка против «Рубина» — сможем спокойно финишировать, будем ждать следующий сезон, - приводит слова Руденко пресс-служба клуба.

На данный момент подмосковный клуб занимает 12-ю строчку в РПЛ с 26 очками. Сегодня, 17 мая, "Химки" на своем поле примут казанский "Рубин", а 24 мая на выезде встретятся с московским "Спартаком". Подмосковную команду от зоны стыков отделяет одно место. На 14-м месте располагается "Пари НН", который имеет в своем активе столько же очков, сколько и у "Химок".

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