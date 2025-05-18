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"Пари НН" обратится в ЭСК РФС по итогам матча с "Факелом"

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением Хуана Боселли в матче 29-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Пари НН"
"Мы будем обращаться в ЭСК и готовим необходимые материалы. Ситуация с удалением выглядит очень странной", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".

Вчера, 17-го мая, "Пари НН" на своем поле сыграл вничью с воронежским "Факелом" (1:1) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист нижегородцев Хуан Боселли получил вторую желтую карточку на 43-й минуте встречи и оставил свою команду в меньшинстве.

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