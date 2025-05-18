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НаполиНе начат
Рома
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МиланНе начат
Кальяри
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ВенецияНе начат
Фиорентина
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Верона
21:45
КомоНе начат
Интер
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ЛациоНе начат
Ювентус
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УдинезеНе начат
Монца
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ЭмполиНе начат
Лечче
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Сперцян: чувствуем, что в регионах фанаты нас очень поддерживают в титульной гонке

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян оценил поддержку болельщиков "быков" в матче с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
- Чувствуем, что в регионах фанаты нас очень поддерживают в титульной гонке. Нам очень приятно, мы играем и ради них. На матче с "Оренбургом" было много наших болельщиков, это дорогого стоит, - сказал Сперцян ТАСС.

17 мая в рамках 29 тура РПЛ "Краснодар" одержал волевую выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:1. Голами в составе гостей отметились Джон Кордоба и Лукас Оласа. Эта победа позволила "Краснодару" увеличить отрыв от "Зенита" до 4 очков, однако у сине-бело-голубых матч в запасе.

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