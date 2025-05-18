- Чувствуем, что в регионах фанаты нас очень поддерживают в титульной гонке. Нам очень приятно, мы играем и ради них. На матче с "Оренбургом" было много наших болельщиков, это дорогого стоит, - сказал Сперцян ТАСС.
17 мая в рамках 29 тура РПЛ "Краснодар" одержал волевую выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:1. Голами в составе гостей отметились Джон Кордоба и Лукас Оласа. Эта победа позволила "Краснодару" увеличить отрыв от "Зенита" до 4 очков, однако у сине-бело-голубых матч в запасе.
Сперцян: чувствуем, что в регионах фанаты нас очень поддерживают в титульной гонке
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян оценил поддержку болельщиков "быков" в матче с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"