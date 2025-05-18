"Зенит" обыграл на выезде "Ростов" с минимальным счетом, гол Осипенко отменили в конце матча

Победным стал гол Александра Соболева ударом через себя на 30-й минуте игры. Сразу после перерыва нападающий питерцев забил второй раз, но судья Евгений Кукуляк усмотрел нарушение правил и после ВАР отменил взятие ворот ростовчан. На 90+7-й минуте арбитры не засчитали мяч Максима Осипенко из-за офсайда.
Перед заключительным туром "Зенит" отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В последнем матче чемпионата петербуржцы сыграют дома с "Ахматом", краснодарцы встретятся с московским "Динамо".
Чемпионат России, 29 тур
Гол: Соболев, 30.
"Ростов": Одоевский, Лангович, Игнатов (Осипенко, 46), Радченко (Вахания, 46), Сако, Байрамян (Щетинин, 76), Сутормин (Роналдо, 60), Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин (Голенков, 60).
"Зенит": Латышонок, Горшков (Мостовой, 80), Сантос, Дркушич (Алип, 80), Нино, Барриос, Мантуан (Эракович, 66), Луис Энрике (Ерохин, 85), Соболев, Глушенков (Кассьерра, 66), Педро.
Предупреждения: Игнатов, 28, Шамонин, 51, Лангович, 55, Колтаков, 59.