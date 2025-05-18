Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Шинник
0 - 4 0 4
СоколЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Вест Хэм
1 - 2 1 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 3 2 3
ФулхэмЗавершен
Лестер
2 - 0 2 0
ИпсвичЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 2 1 2
Райо ВальеканоЗавершен
Атлетико
4 - 1 4 1
БетисЗавершен
Валенсия
0 - 1 0 1
АтлетикЗавершен
Барселона
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
ЭспаньолЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 1 0 1
ЛеганесЗавершен
Вальядолид
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
Реал МадридЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 2 3 2
ЖиронаЗавершен
Мальорка
1 - 2 1 2
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Рома
1 - 0 1 0
Милан1 тайм
Кальяри
1 - 0 1 0
Венеция1 тайм
Фиорентина
1 - 0 1 0
Болонья1 тайм
Верона
0 - 1 0 1
Комо1 тайм
Интер
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Удинезе1 тайм
Лечче
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Монца
1 - 0 1 0
Эмполи1 тайм

"Зенит" обыграл на выезде "Ростов" с минимальным счетом, гол Осипенко отменили в конце матча

"Зенит" обыграл в гостях "Ростов" со счетом 1:0 в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
Победным стал гол Александра Соболева ударом через себя на 30-й минуте игры. Сразу после перерыва нападающий питерцев забил второй раз, но судья Евгений Кукуляк усмотрел нарушение правил и после ВАР отменил взятие ворот ростовчан. На 90+7-й минуте арбитры не засчитали мяч Максима Осипенко из-за офсайда.

Перед заключительным туром "Зенит" отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В последнем матче чемпионата петербуржцы сыграют дома с "Ахматом", краснодарцы встретятся с московским "Динамо".

Чемпионат России, 29 тур

Гол: Соболев, 30.

"Ростов": Одоевский, Лангович, Игнатов (Осипенко, 46), Радченко (Вахания, 46), Сако, Байрамян (Щетинин, 76), Сутормин (Роналдо, 60), Кучаев, Азнауров, Колтаков, Шамонин (Голенков, 60).

"Зенит": Латышонок, Горшков (Мостовой, 80), Сантос, Дркушич (Алип, 80), Нино, Барриос, Мантуан (Эракович, 66), Луис Энрике (Ерохин, 85), Соболев, Глушенков (Кассьерра, 66), Педро.

Предупреждения: Игнатов, 28, Шамонин, 51, Лангович, 55, Колтаков, 59.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится