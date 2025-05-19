"Мы уже видели, как футболисты собирают стадионы на турнире по кикбоксингу - Камил Гаджиев открыл эту дорогу для MFL. Артём Дзюба в ММА - это реально большой стадион в Москве. Он умеет в хайп, с хорошим чувством юмора, с огромной аудиторией", - сказал Клименко "Чемпионату".
Ранее Артем Дзюба допустил вероятность своего выступления в боях ММА после завершения карьеры. Его нынешний контракт с "Акроном" истекает летом 2025 года. Футболист пока не определился с планами по продлению контракта с тольяттинским клубом.
Промоутер объяснил, почему бой Дзюбы в ММА может собрать полный стадион в Москве
Известный российский промоутер Николай Клименко оценил шансы футболиста Артема Дзюбы собрать полный стадион в Москве на свой бой в смешанных единоборствах.
Фото: ФК "Акрон"