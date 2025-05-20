"Надо больше уважения к стране, где ты работаешь, проявлять. Нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза — к чему эти крики постоянные на арбитров? Ты большой игрок в прошлом, а сейчас работаешь в самой популярной команде страны. Точно только судьи во всем виноваты?", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".
Деян Станкович занимает должность главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Под его руководством красно-белые в текущем сезоне в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 54 очка, которые позволяют команде сейчас занимать пятое место в турнирной таблице. Кроме того, они дошли до финала Пути регионов Кубка России, где проиграли "Ростову" (1:2).
Действующий контракт сербского специалиста с футбольным клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.
Семшов - о Станковиче: нельзя вести себя, как тренер трактористов из колхоза
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о поведении главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"