— Вы ощущаете всеобщую нелюбовь к "Зениту" за пределами Санкт-Петербурга?
— Конечно, вы нас не любите.
— Понимаете, почему?
— Вы устали от нас — мы на первом месте шесть лет.
— Думаете, это единственная причина?
— А какая еще?
— Кто-то верит в админресурс. Кто-то так относится из-за дорогущих трансферов и количества легионеров.
— Так всегда будут говорить. В мое время так говорили про ЦСКА и "Спартак". Сейчас картина немножко изменилась.
Петербургский "Зенит" на протяжении последних шести сезонов становился чемпионом России. Кроме того, сине-бело-голубые за этот период времени дважды выиграли Кубок России и пять раз - Суперкубок России.
В текущем сезоне команда Сергея Семака в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрала 63 очка, которые позволяют ей на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. При этом отставание "Зенита" от лидирующего "Краснодара" за один тур до завершения чемпионата составляет одно очко.
Источник: Sport24
Аршавин: "Зенит" не любят в России, устали от нас — мы на первом месте шесть лет
Заместитель председателя правления "Зенита" Андрей Аршавин высказался об отношении футбольных болельщиков к сине-бело-голубым за пределами Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"