"Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в "Зените". Как можно говорить, что мы играем хуже? Конечно, Клаудиньо не смогли заменить, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы, касаемо того, кто будет играть в центральной зоне", - цитирует Семака "РБ Спорт".
Клаудиньо перешел в петербургский "Зенит" летом 2021 года, а зимой этого года уехал в катарский "Аль-Садд" за 20 миллионов евро. Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 124 матча и отметился 21 забитым мячом и 31 результативной передачей. Вендел по окончании этого сезона перейдет в бразильский "Ботафого" в рамках сделки по Луису Энрике.
После 29-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 63-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл. В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые примут на своем поле грозненский "Ахмат".
Семак - о проблемах "Зенита": не смогли заменить Клаудиньо
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал текущую форму команды.
Фото: ФК "Зенит"