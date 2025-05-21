"(Смеется). Мы об этом не думали, но я обязательно попрошу наш спортивный департамент предоставить отчет по Анхелю Ди Марии, проанализировать его выступление в этом сезоне", - цитирует Гафина "Матч ТВ".
Ранее чемпион мира в составе сборной Аргентины Анхель Ди Мария объявил, что покинет португальскую "Бенифку" по окончании этого сезона. В текущем сезоне аргентинец провел за "орлов" во всех турнирах 39 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Ранее Анхель Ди Мария выступал за "ПСЖ", мадридский "Реал", итальянский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед". На счету игрока 145 матчей в составе сборной Аргентины.
В "Динамо" не стали исключать возможность приглашения Анхеля Ди Марии
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о возможном подписании Анхеля Ди Марии.
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