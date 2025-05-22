Сообщается, что у бело-голубых возникли сомнения относительно платежеспособности бразильского клуба. Основаниями для них стали финансовые проблемы компании владельца "Ботафого" Джона Текстора Eagle Group. Этой же компании принадлежит французский "Лион", который испытывает трудности с финансами с 2024 года, что послужило для "Динамо" опасным сигналом.
Бителло выступает за "Динамо" с сентября 2023 года. За это время бразильский игрок в общей сложности принял участие в 65 официальных матчах, забил 13 голов, отдал 16 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 11 млн евро.
Источник: "СЭ"
Стала известна причина, почему "Динамо" зимой отказалось продавать Бителло в "Ботафого"
Журналисты выяснили одну из причин, почему московское "Динамо" в зимнее трансферное окно отказалось продавать полузащитника Бителло в бразильский "Ботафого".
Фото: ФК "Динамо" Москва