"Надо дождаться того, пройдут ли "Химки" лицензирование. Если, не дай бог, не получится пройти, то вопрос возникнет не только у Георгию, но и у многих высококлассных ребят в команде. Если это произойдет, будем оперативно решать. Но не хочется, чтобы еще один клуб ушел в небесную лигу", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что персонал и футболисты подмосковных "Химок" на протяжении нескольких месяцев не получают заработную плату. В апреле руководство клуба отправило Франка Артигу в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим его обязанности был назначен Магомед Адиев. Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что клуб переходит под внешний контроль лиги.
После 29-ти сыгранных туров подмосковная команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. Сообщалось, что клуб может не пройти лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ.
Кузьмичев - о "Химках": не хочется, чтобы еще один клуб ушел в небесную лигу
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о будущем Георгия Джикии в "Химках".
Фото: ФК "Химки"