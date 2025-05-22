"Вендел хороший игрок, но последний год он не показывал себя на 100%. Это известный игрок, который показывал хороший уровень в разных турнирах. Сам факт, что владелец "Ботафого" американец, говорит обо всем. Я думаю, что "Зенит" при желании может продать Вендела за хорошие деньги. На него наверняка будет спрос, в Бразилии уж точно. И в Европе тоже", - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".
21 мая стало известно о том, что бразильский "Ботафого" по общему соглашению с петербургским "Зенитом" расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
Вендел является игроком "Зенита" с октября 2020 года. С того времени бразилец в составе сине-бело-голубых 150 раз появился на поле в официальных матчах, 21 раз поразил ворота соперников, 36 раз отметился голевыми передачами, 21 раз получил желтые карточки и 1 раз - прямую красную карточку.
Барбоза: на Вендела будет спрос и в Бразилии, и в Европе - "Зенит" сможет его продать
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о центральном полузащитнике петербургского "Зенита" Венделе.
Фото: ФК "Зенит"