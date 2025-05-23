"Какая месть может быть мотивацией?" Денис Маслов - о предстоящем матче "Краснодар" - "Динамо"

"Кому нужна эта месть? Конечно, им было обидно в прошлом году. Но какая месть может быть мотивацией? "Динамо" будет играть на победу, как и играло в прошлом году. Они понимают, что если выиграют, то есть шанс на бронзовые медали. Хотя очень призрачный. Потому что у ЦСКА соперник классом ниже", - цитирует Маслова "РБ Спорт".
Завтра, 24-го мая, московское "Динамо" сыграет на выезде с "Краснодаром" в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
После 29-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 64-мя набранными очками. Бело-голубые располагаются на четвертой строчке с 56-ю баллами. Напомним, что в заключительном туре РПЛ прошлого сезона "Краснодар" на своем поле одержал победу над "Динамо" и чемпионом страны стал петербургский "Зенит". Бело-голубым было необходимо не проиграть, чтобы завоевать золотые медали.