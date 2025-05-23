"Если у клуба сохранится такое же финансирование, которое есть последние 15 лет, то "Зенит" точно будет на верхушке. Понятно, что конкуренты хотят скинуть лидера, это нормально. Но с тех пор, как в "Зенит" пришел "Газпром", клуб стал расти. Всё же раньше "Зенит" был на периферии во всех смыслах этого слова, а сегодня он задает тон в российском футболе", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" является десятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Сине-бело-голубые завоевывали бронзовые медали последние шесть сезонов подряд. В сезоне-2024/25 подопечные Сергея Семака после 29-го тура Российской Премьер-Лиги имеют в своём активе 63 очка, с которыми располагаются на втором месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Краснодара" в одно очко.
Аршавин: с тех пор, как в "Зенит" пришел "Газпром", клуб стал расти, а раньше он был на периферии
Заместитель председателя правления "Зенита" Андрей Аршавин ответил на вопрос, сколько лет петербургский клуб будет удерживать лидерство в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"