"Деян оставил очень противоречивое впечатление. Станкович меня убедил, что по типажу и ментальности он идеальный тренер для "Спартака". Но этой несдержанностью он показал, что не может контролировать эмоции. У мужчины могут быть истерика и слезы, но не 13 раз", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Деня Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. Под его руководством красно-белые в 29 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 54 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать в турнирной таблице пятое место. Кроме того, москвичи прекратили выступление в Кубке России на стадии финала Пути регионов, где они проиграли "Ростову" со счётом 1:2.
Григорян - о Станковиче: идеальный тренер для "Спартака", но он не может контролировать эмоции
Футбольный тренер Александр Григорян высказался о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"