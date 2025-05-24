- Бывают моменты, когда накапливается усталость. В последние три года у меня была двойная, а то и тройная нагрузка: "Ростов", логистика ростовская, плюс сборная. На любой работе человек перед отпуском чувствует усталость, ему нужен отдых. Однако это же не означает, что он пожалел о выборе профессии. Я точно не жалею, - приводит слова Карпина "Российская газета".
Напомним, 25 февраля 2025 года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Российский специалист возглавлял команду с декабря 2017 года, а с 2022 года тренировал южан, совмещая с работой в сборной России. Причиной такого решения специалист называл накопившуюся усталость, в том числе из-за сложной логистики жёлто-синих.
На данный момент ростовчане занимают восьмую строчку в чемпионате с 38 очками за тур до конца РПЛ. Также 1 июня "Ростов" сыграет в Суперфинале Кубка России с московским ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "Лужники".
Карпин: бывают моменты, когда накапливается усталость, но я точно не жалею о выборе профессии тренера
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоции от работы тренером после завершения карьеры футболиста.
Фото: "Чемпионат"