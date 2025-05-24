Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
16:30
ДинамоНе начат
Спартак
16:30
ХимкиНе начат
ЦСКА
16:30
Нижний НовгородНе начат
Зенит
16:30
АхматНе начат
Акрон
16:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
16:30
РостовНе начат
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Факел
16:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
13:00
ЧайкаНе начат
Торпедо
13:00
КАМАЗНе начат
Арсенал Тула
13:00
БалтикаНе начат
Урал
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
13:00
ШинникНе начат
Алания
13:00
НефтехимикНе начат
Ротор
13:00
УфаНе начат
Черноморец
13:00
СочиНе начат
Енисей
13:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
17:15
Реал СосьедадНе начат
Леганес
19:30
ВальядолидНе начат
Эспаньол
19:30
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
22:00
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:00
МальоркаНе начат
Хетафе
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
МонцаНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
21:00
ШтутгартНе начат

Кубок Франции

Новости
ПСЖ
22:00
РеймсНе начат

Карпин: бывают моменты, когда накапливается усталость, но я точно не жалею о выборе профессии тренера

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоции от работы тренером после завершения карьеры футболиста.
Фото: "Чемпионат"
- Бывают моменты, когда накапливается усталость. В последние три года у меня была двойная, а то и тройная нагрузка: "Ростов", логистика ростовская, плюс сборная. На любой работе человек перед отпуском чувствует усталость, ему нужен отдых. Однако это же не означает, что он пожалел о выборе профессии. Я точно не жалею, - приводит слова Карпина "Российская газета".

Напомним, 25 февраля 2025 года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Российский специалист возглавлял команду с декабря 2017 года, а с 2022 года тренировал южан, совмещая с работой в сборной России. Причиной такого решения специалист называл накопившуюся усталость, в том числе из-за сложной логистики жёлто-синих.

На данный момент ростовчане занимают восьмую строчку в чемпионате с 38 очками за тур до конца РПЛ. Также 1 июня "Ростов" сыграет в Суперфинале Кубка России с московским ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "Лужники".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится