Мирзов: у "Спартака" состояние, наверное, не из лучших

- Они еще недавно боролись за чемпионство, но отвалились в этой гонке. Еще и из Кубка России вылетели. После такого у "Спартака" состояние, наверно, не из лучших. Но это футбол, в нем все бывает. Так что нам надо просто максимально играть, играть на победу, - сказал Мирзов Sport24.
В текущем сезоне РПЛ Резиуан Мирзов провел 25 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, 15 мая "Спартак" проиграл "Ростову" 1:2 в финале Пути регионов Кубка России.
Матч между "Спартаком" и "Химками" состоится сегодня, 24 мая, в 16:30 по московскому времени на стадионе "Лукойл Арена". Встречу обслужит судейская бригада Егора Егорова. На данный момент красно-белые идут на пятом месте с 54 очками, в то время как подмосковный клуб располагается на 11-й строчке с 29 баллами.