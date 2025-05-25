По информации источника, бразильский "Фламенго" заинтересован в приобретении Эсекьеля Барко, сам полузащитник не против уйти из "Спартака". Руководство бразильского клуба не вступало в переговоры с красно-белыми потому что считает, что московский клуб потребует большую сумму за трансфер аргентинца.
Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2024 года за 14 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В завершившемся сезоне аргентинец провел за красно-белых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 14 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 команда Деяна Станковича заняла четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 57 очков.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Барко хочет перейти из "Спартака" во "Фламенго"
Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко может перейти в бразильский "Фламенго".
Фото: ФК "Спартак"