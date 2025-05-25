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Ташуев не выполнил задачу на сезон, "Ахмат" примет решение по тренеру после "стыков"

"Ахмат" примет решение по дальнейшей работе Сергея Ташуева на посту главного тренера команды после стыковых матчей с "Уралом".
Фото: ФК "Ахмат"
По данным Metaratings, специалист может сохранить свою должность в случае сохранения прописки в Премьер-Лиге. При этом "Ахмат" не выполнил задачу на сезон - остаться в РПЛ без попадания в "стыки".

По итогам прошедшего чемпионата Российской Премьер-Лиги грозненская команда заняла 14-е место в турнирной таблице. Ташуев работает с "Ахматом" с сентября прошлого года.

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