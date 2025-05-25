По данным Metaratings, специалист может сохранить свою должность в случае сохранения прописки в Премьер-Лиге. При этом "Ахмат" не выполнил задачу на сезон - остаться в РПЛ без попадания в "стыки".
По итогам прошедшего чемпионата Российской Премьер-Лиги грозненская команда заняла 14-е место в турнирной таблице. Ташуев работает с "Ахматом" с сентября прошлого года.
Ташуев не выполнил задачу на сезон, "Ахмат" примет решение по тренеру после "стыков"
"Ахмат" примет решение по дальнейшей работе Сергея Ташуева на посту главного тренера команды после стыковых матчей с "Уралом".
Фото: ФК "Ахмат"