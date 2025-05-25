"Переговоры между сторонами проведены, обсуждаются детали, а главным препятствием остаётся позиция РФС по совмещению. Карпин уже был в офисе "Динамо", но пока окончательной ясности нет", — рассказал источник "Чемпионата".
По данным издания, "Динамо" рассчитывает объявить о назначении Карпина главным тренером команды в конце июня.
Ранее в РИА Новости сообщили, что главный тренер сборной России рассматривается на аналогичный пост в петербургском "Зените", сменив Сергея Семака.
Источник: Карпин и "Динамо" провели переговоры, клуб может объявить о назначении в конце июня
Московское "Динамо" и тренер Валерий Карпин провели переговоры о возможном сотрудничестве.
Фото: РФС