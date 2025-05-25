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Полузащитник "Химок" Лукас Вера: ко мне не было уважения

Хавбек "Химок" Лукас Вера заявил, что руководство подмосковного клуба не проявило к нему уважения.
Фото: ФК "Химки"
"Ко мне не было уважения. Было сказано много слов, но обещания они так и не исполнили. Мы как профессиональные футболисты сделали свою работу - сделали все, чтобы сохранить клуб в РПЛ", - цитирует Веру "РИА Новости".

Лукас Вера, играющий на позиции центрального полузащитника, перешел в "Химки" из "Оренбурга" летом прошлого года. Аргентинец подписал контракт с подмосковным клубом до 30 июня 2026 года. В этом сезоне 28-летний хавбек провел в составе красно-черных 31 матч в чемпионате и Кубке России, в которых забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Веры заинтересован столичный "Локомотив".

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