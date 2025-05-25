"Ко мне не было уважения. Было сказано много слов, но обещания они так и не исполнили. Мы как профессиональные футболисты сделали свою работу - сделали все, чтобы сохранить клуб в РПЛ", - цитирует Веру "РИА Новости".
Лукас Вера, играющий на позиции центрального полузащитника, перешел в "Химки" из "Оренбурга" летом прошлого года. Аргентинец подписал контракт с подмосковным клубом до 30 июня 2026 года. В этом сезоне 28-летний хавбек провел в составе красно-черных 31 матч в чемпионате и Кубке России, в которых забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Веры заинтересован столичный "Локомотив".
Полузащитник "Химок" Лукас Вера: ко мне не было уважения
Хавбек "Химок" Лукас Вера заявил, что руководство подмосковного клуба не проявило к нему уважения.
Фото: ФК "Химки"