"Останусь ли я в "Краснодаре"? Пока не могу сказать – вероятность 50 на 50. У меня есть предложения от других клубов, скоро все решится", - цитирует Кайо "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Кайо провел за "Краснодар" во всех турнирах 19 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 1,5 миллионов евро, контракт бразильца с южанами рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом России.
"Вероятность 50 на 50". Кайо - о возможном уходе из "Краснодара"
Защитник "Краснодара" Панталеан Кайо высказался о возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"