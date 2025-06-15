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Бышовец: у Батракова высокий игровой интеллект - он точно не пропадет в Европе

Российский тренер Анатолий Бышовец оценил уровень игры полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"У Батракова высокий игровой интеллект, а ведь ему всего 20 лет. Он провел сильный сезон, не опуская уровень своей игры ниже определенного уровня. Перспективы игры в европейских чемпионатах? В Европе он точно не пропадет", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".

В минувшем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

Напомним, что в сентябре 2024 года Алексей Батраков дебютировал в составе сборной России - всего футболист провел 5 матчей в составе национальной команды.

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