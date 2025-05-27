- Продление контракта Станковича означает то, что руководство клуба демонстрирует своё доверие. Российский тренер не получил бы такого доверия. Но лучший комментарий может быть от руководителя и главного тренера "Спартака", - сказал Парфенов "Чемпионату".
Напомним, Деян Станкович возглавил "Спартак" в мае 2024-го года. В сезоне-2024/2025 красно-белые под руководством сербского специалиста заняли пятую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 57 очков в 30 матчах.
В Кубке России "Спартак" дошел до стадии финала Пути регионов, но уступил "Ростову" со счетом 1:2.
Парфенов - о продлении контракта со Станковичем: российский тренер не получил бы такого доверия в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Парфенов прокомментировал новость о продлении красно-белыми контракта со Станковичем.
Фото: ФК "Спартак"