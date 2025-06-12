"Самара? Эта страница перевернута. Надо идти дальше. Понятно, что надо работать, принимать новые вызовы. Меня часто спрашивают: "Сколько времени надо вам отдохнуть?" Я с 2006 года в профессиональном футболе. И не знаю, как отдыхать. Речь идет о полной перезагрузке", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
В конце мая 2025 года самарские "Крылья Советов" сообщили о том, что главный тренер команды Игорь Осинькин покидает свой пост в связи с истечением срока контракта. Напомним, российский специалист возглавлял волжан с лета 2020 года. За это время команда вернулась в Российскую Премьер-Лигу и дошла до финала Кубка России.
В последние дни Игорь Осинькин назывался как один из кандидатов для назначения на пост главного тренера московского ЦСКА и нижегородского "Пари НН".
"Надо идти дальше". Осинькин назвал "Крылья Советов" перевёрнутой страницей
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о периоде своей жизни после ухода из самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"