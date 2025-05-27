— Сообщают, что Михаил Игнатов покинет «Спартак». Так ли это?
— Это так.
— Останется ли Михаил в РПЛ?
— Работаем по этому вопросу, — заявил Игнатов-старший «СЭ».
По словам Игнатова-старшего, информация о не продлении контракта, ранее опубликованная в СМИ, соответствует действительности.
Игнатов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он принял участие в девяти матчах в рамках Российской Премьер-Лиги и в шести — в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов провёл 132 матча, забил 9 голов и отдал 16 голевых передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.
Отец Игнатова подтвердил уход сына из "Спартака"
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов покинет клуб по окончании сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"