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Отец Игнатова подтвердил уход сына из "Спартака"

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов покинет клуб по окончании сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
— Сообщают, что Михаил Игнатов покинет «Спартак». Так ли это?

— Это так.

— Останется ли Михаил в РПЛ?

— Работаем по этому вопросу, — заявил Игнатов-старший «СЭ».

По словам Игнатова-старшего, информация о не продлении контракта, ранее опубликованная в СМИ, соответствует действительности.

Игнатов — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он принял участие в девяти матчах в рамках Российской Премьер-Лиги и в шести — в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Всего за карьеру в «Спартаке» Игнатов провёл 132 матча, забил 9 голов и отдал 16 голевых передач. Его контракт с клубом действует до конца 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.

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