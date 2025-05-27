По информации инсайдера Карпова, интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов. «Спартак» сделал первый шаг, обратившись к представителю футболиста Александру Маньякову, однако получил ответ, что трансфер внутри лиги маловероятен. Сейчас Кисляк ведёт переговоры с ЦСКА о продлении контракта и рассчитывает остаться в клубе.
Параллельно за ситуацией следят и зарубежные команды. По данным источника, к агенту игрока обратился турецкий «Фенербахче», который готов рассмотреть возможность трансфера. Сам Кисляк открыт к переезду в Европу, однако прямых переговоров между клубами пока не было.
ЦСКА оценивает полузащитника в сумму от 15 до 20 миллионов евро. В действующем контракте нет пункта об отступных, но в новом соглашении армейцы планируют его добавить.
В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл 32 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
Кисляк также недавно дебютировал в составе национальной сборной в матче против Гренады. Матвей появился на поле во втором тайме и провёл на нём 15 минут. Всего у него два матча за национальную команду.
Карпов: за Кисляком следят "Спартак" и "Фенербахче"
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал одним из самых ярких молодых игроков сезона, и этим летом может сменить клуб.
Фото: РФС