По информации Metaratings, «Спартак» не получал официальных обращений по поводу возможного трансфера нападающего Манфреда Угальде.
В данный момент 23-летний костариканец находится в отпуске. Обсуждений его будущего со спортивным департаментом клуба пока не было.
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Костариканский форвард забил в завершившемся чемпионате 17 голов. При этом 15 из них пришлись на осеннюю часть сезона, в 12 турах РПЛ 2025 года на счету Угальде 2 гола.
Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» зимой 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. За это время он сыграл 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.
Metaratings: в "Спартак" не поступало официальных запросов по Угальде
Московский «Спартак» пока не получал предложений по трансферу Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"