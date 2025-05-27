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Metaratings: в "Спартак" не поступало официальных запросов по Угальде

Московский «Спартак» пока не получал предложений по трансферу Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Metaratings, «Спартак» не получал официальных обращений по поводу возможного трансфера нападающего Манфреда Угальде.

В данный момент 23-летний костариканец находится в отпуске. Обсуждений его будущего со спортивным департаментом клуба пока не было.

Нападающий "Спартака" Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Костариканский форвард забил в завершившемся чемпионате 17 голов. При этом 15 из них пришлись на осеннюю часть сезона, в 12 турах РПЛ 2025 года на счету Угальде 2 гола.

Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» зимой 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 миллионов евро. За это время он сыграл 52 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.

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