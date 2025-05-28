"Условия по зарплате согласованы. Игрок должен расторгнуть контракт с "Химками", после чего подпишет контракт на три или четыре года", - сообщает источник "Чемпионата".
В сезоне-2024/2025 Лукас Вера провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 31 матч и отметился 7-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.
Напомним, что ранее РФС отклонил апелляцию "Химок" - подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
"Чемпионат": "Локомотив" согласовал контракт с Верой, игрок перейдет на правах свободного агента
Полузащитник Лукас Вера перейдет из "Химок" в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"