Наумов: очень плохо, если все расформировывается и распадается команда. Но то, что сейчас происходит с "Химками", закономерно

Бывший президент " Локомотива " Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением по поводу того, что "Химки" в предстоящем сезоне не смогут выступать в Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Химки"

- История очень печальная. Это очень плохо, если все расформировывается и распадается команда. Но, что касается "Химок", то это такая команда, которая за годы не обросла ни болельщицкой базой, ни в пространстве медиа. Неинтересный и бесхозный по сути клуб. И, может быть, в этом случае резонно, что им не дали лицензию. Есть клубы, которые с удовольствием заменят их в РПЛ и будут выглядеть не хуже. Наверное, то, что происходит с "Химками", закономерно.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info