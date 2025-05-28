Сообщается, что полузащитником сборной Армении интересуется английский "Лидс", который по итогам сезона-2024/25 завоевал право на участие в следующем сезоне в Английской Премьер-Лиге. При этом Сперцян намерен сначала дождаться предложений от более статусных клубов, потому что желает выступать в еврокубках. Если с альтернативными вариантами у полузащитника ничего не получится, то он будет рассматривать предложение англичан.
Эдуард Сперцян в текущем сезоне принял участие в 35 официальных матчах, забил 11 голов, отдал 7 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки. Его действующий контракт с "Краснодаром" рассчитан на срок до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 20 млн евро.
Источник: Metaratings
Стало известно, при каком условии Сперцян рассматрит предложение "Лидса"
По информации СМИ, капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян собирается изучить все возможные варианты продолжения карьеры в случае ухода из российского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"