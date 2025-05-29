По данным журналиста Германа Гарсии Гровы за уругвайского футболиста красно-белые готовы заплатить 10 млн евро. Источник сообщает, что клуб игрока уже начал искать замену.
В зимнее трансферное окно Мартирена мог перейти в "Зенит", однако петербуржцы не смогли договориться с "Расингом" и вышли из переговорного процесса.
Рыночная стоимость уругвайца на портале Transfermarkt оценивается в 5 млн евро. В нынешнем сезоне Мартирена провел за "Расинг" 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять ассистов.
"Спартак" интересуется защитником, которого зимой не смог купить "Зенит"
"Спартаку" интересен защитник аргентинского "Расинга" Гастон Мартирена.
Фото: fotobaires.com