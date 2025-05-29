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Сборная Уругвая может отказаться от товарищеского матча с Россией

Товарищеский матч сборной России с Уругваем находится под угрозой срыва.
Фото: РФС
По информации источника, сборная Уругвая рассматривает возможность проведения ноябрьской выездной серии матчей в Южной Корее, а не в России, что ставит под угрозу игру с россиянами. Сообщается, что потенциальные соперники Уругвая на второй матч опасаются приезжать в Россию.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте национальная команда России провела два товарищеских матча и одержала две сухие победы: над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

В июне сборная России примет на своем поле национальную команду Нигерии, а также сыграет на выезде с Белоруссией. Сообщалось, что товарищеский матч с Уругваем может состояться в ноябре текущего года.

Источник: Sport24.

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