По информации источника, сборная Уругвая рассматривает возможность проведения ноябрьской выездной серии матчей в Южной Корее, а не в России, что ставит под угрозу игру с россиянами. Сообщается, что потенциальные соперники Уругвая на второй матч опасаются приезжать в Россию.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В марте национальная команда России провела два товарищеских матча и одержала две сухие победы: над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).
В июне сборная России примет на своем поле национальную команду Нигерии, а также сыграет на выезде с Белоруссией. Сообщалось, что товарищеский матч с Уругваем может состояться в ноябре текущего года.
Источник: Sport24.
Сборная Уругвая может отказаться от товарищеского матча с Россией
Товарищеский матч сборной России с Уругваем находится под угрозой срыва.
Фото: РФС