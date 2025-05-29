- Руководитель нашего клуба Леонид Соболев показывал и рассказывал всей команде детали строительства стадиона. Он будет очень красивый, современный и удобный, - сказал Кононов "Чемпионату".
На данный момент московское "Торпедо" играет домашние матчи на стадионе "Арена-Химки".
Команда Олега Кононова напрямую вышла в РПЛ. "Автозаводцы" заняли второе место в чемпионате Первой Лиги, набрав 65 очков в 34 матчах.
Кононов - о новом стадионе "Торпедо": он будет очень красивый, современный и удобный
Главный тренер московского "Торпедо" Олег Кононов поделился информацией о строительстве нового стадиона для команды.
Фото: ФК "Торпедо"