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Рианчо: с Карпиным у "Динамо" появятся трофеи

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о будущем Валерия Карпина в случае его назначения на пост главного тренера "Динамо".
Фото: РФС
- Думаю, с ним у команды появятся трофеи, "Динамо" станет намного сильнее и опаснее. Карпин — очень хороший и грамотный специалист. Он сделает из "Динамо" команду, претендующую на чемпионство, - сказал Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, 25 февраля Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". Российский специалист руководил командой с 2017 года.

Недавно появилась информация, что в скором времени главный тренер сборной России Валерий Карпин возглавит московское "Динамо".

В сезоне-2024/2025 бело-голубые заняли пятое место в РПЛ с 56 очками.

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