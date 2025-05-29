- Назову Луиса Энрике. Он молод, быстр, непредсказуем. Это однозначно тот игрок, который делает разницу на футбольном поле, - сказал Мейра Metaratings.ru.
Луис Энрике перешел в "Зенит" из "Ботафого" зимой 2025 года. Сумма трансфера составила 33 миллиона евро. В сезоне-2024/2025 бразилец провел 11 игр в РПЛ, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
Мейра: Энрике - лучший футболист нынешнего "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Фернанду Мейра назвал лучшего игрока в нынешнем составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"