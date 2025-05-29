"Я не люблю слово "провальный", потому что "провальный" — это какое-нибудь десятое место. В ноябре "Спартак" был самой яркой и быстрой командой сезона с прекрасными перспективами. Но что-то пошло не так, трехмесячная пауза для нового тренера, в новых условиях работающего, подвела. Я думаю, что Станкович свои выводы сделает. Перспективы у этого "Спартака" есть", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Московский "Спартак" в сезоне-2024/25 под руководством тренерского штаба во главе с Деяном Станковичем в 30 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 57 очков, которые позволили команде занять четвёртое место в итоговой турнирной таблице. Кроме того, красно-белые в Кубке России дошли до финала Пути регионов, где проиграли футбольному клубу "Ростов" со счётом 1:2.
После завершения сезона "Спартак" объявил о продлении срока действия контракта со Станковичем на один год - до лета 2027 года.
"Перспективы есть". Черданцев отказался называть сезон-2024/25 для "Спартака" провальным
Спортивный журналист Георгий Черданцев ответил на вопрос, можно ли назвать сезон-2024/25 для московского "Спартака" провальным.
Фото: ФК "Спартак"