Сообщается, что "быки" рассматривают хавбека как игрока, который потенциально может дорасти до уровня полузащитника Эдуарда Сперцяна, которым предстоящим летом будут интересоваться европейские клубы. "Краснодар" уже контактировал с представителями футболиста и обговаривал с ними детали возможного контракта.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что игроком "Ростова" интересуются московские "Локомотив" и "Динамо", а сумма компенсации может составить 3-4 млн евро.
Кирилл Щетинин выступает за "Ростов" с июля 2021 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 39 официальных матчах, забил 1 гол, отдал 7 голевых передач, получил 5 жёлтых карточек.
Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футолиста в 2,8 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ: "Краснодар" обговаривал с представителями игрока "Ростова" Щетинина детали возможного контракта
По информации СМИ, в сферу интересов "Краснодара" попал 23-летний полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин.
Фото: ФК "Ростов"