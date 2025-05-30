"В первый же сезон будет тяжело это сделать. Тем более, мы понимаем, какие амбиции будут у "Зенита". Но если Карпин привнесет в "Динамо" стабильность, то возможно все", - приводит слова Семшова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" договорилось с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера бело-голубых. Официально оно должно произойти в июне 2025 года, после матчей сборной России, которую 56-летний специалист возглавляет с лета 2021 года.
"Динамо" завершило прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на пятом месте (56 очков). Последний раз бело-голубые становились чемпионами страны в 1976 году.
Семшов назвал условие, при котором Карпин сможет привести "Динамо" к чемпионству
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос, сможет ли Валерий Карпин после назначения главным тренером привести "Динамо" к чемпионству.
Фото: ФК "Ростов"