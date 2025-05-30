По информации источника, "Црвена Звезда" улучшила свое предложение по трансферу "Локомотива" Наира Тикнизяна, московский клуб не ответил на второе предложение и взял время на раздумья.
Ранее сообщалось, что сербская "Црвена Звезда" предложила московскому "Локомотиву" за трансфер Наира Тикнизяна 1,3 миллиона евро и 700 тысяч евро в качестве бонусных выплат.
В сезоне-2024/2025 защитник провел за московский клуб во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Црвена Звезда" сделала второе предложение "Локомотиву" по Тикнизяну
Сербская "Црвена Звезда" сделала второе предложение московскому "Локомотиву" по трансферу Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"