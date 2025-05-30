"Краснодар" долгое время по ходу сезона шел на первом месте. Парни – молодцы. Они сделали все, что от них зависело и показали результат, а Галицкий и до победы "Краснодара" в РПЛ был героем", - цитирует Ещенко Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, опередив петербургский "Зенит" в итоговой таблице на один балл.
Напомним, что команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. 25 мая петербургский "Зенит" отпраздновал сто лет со дня основания клуба.
Ещенко: Галицкий и до победы "Краснодара" в РПЛ был героем
Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о победе "Краснодара" в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"