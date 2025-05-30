- На что готов, чтобы выиграть Кубок России? На все. Готов ли татуировку сделать? Нет, по религиозным причинам. Мы с Ваханией поспорили, если "Ростов" выиграет Кубок России, я стригусь под "ежика", а он бьет татуировку, - сказал Голенков "РБ Спорт".
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и "Ростовом" состоится 1 июня на стадионе "Лужники". Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
Напомним, ЦСКА обыграл "Зенит" в финале Пути РПЛ Кубка России в двухматчевом противостоянии (2:2 общ, 4:3 пен), а "Ростов" одолел "Спартак" в финальном матче Пути регионов со счетом 2:1.
Голенков: если "Ростов" выиграет Кубок России, я стригусь под "ежика", а Вахания бьет татуировку
Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал, на что готов ради победы в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"