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Мостовой: ЦСКА имеет чуть больше шансов на завоевание Кубка России, чем "Ростов"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между ЦСКА и Ростовом.
Фото: ПФК ЦСКА
- ЦСКА имеет чуть больше шансов на завоевание Кубка России, чем "Ростов". Где-то 55 на 45. Все-таки матч пройдет в Москве, будет много армейских болельщиков. Но и донскую команду недооценивать не стоит, - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Напомним, Суперфинал Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и "Ростов" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.

ЦСКА обыграл "Зенит" в финале Пути РПЛ Кубка России в двухматчевом противостоянии (2:2 общ, 4:3 пен), а "Ростов" стал победителем Пути регионов, обыграв "Спартак" 2:1.

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