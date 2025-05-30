Мостовой: ЦСКА имеет чуть больше шансов на завоевание Кубка России, чем "Ростов"

- ЦСКА имеет чуть больше шансов на завоевание Кубка России, чем "Ростов". Где-то 55 на 45. Все-таки матч пройдет в Москве, будет много армейских болельщиков. Но и донскую команду недооценивать не стоит, - сказал Мостовой "РБ Спорт".
Напомним, Суперфинал Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и "Ростов" состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники". Матч обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
ЦСКА обыграл "Зенит" в финале Пути РПЛ Кубка России в двухматчевом противостоянии (2:2 общ, 4:3 пен), а "Ростов" стал победителем Пути регионов, обыграв "Спартак" 2:1.