- Если Карпин возглавит "Динамо", будет хорошо всем — и самому Валерию Георгиевичу, и клубу. Карпин — это ласковый теленок российского футбола, двух маток сосет. Он работает в сборной России, теперь ему нужен еще клуб. Пожелаем Валерию Георгиевичу удачи, - сказал Губерниев "Все Про Спорт".
Напомним, 25 февраля 2025 года Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Исполняющим обязанности до конца сезона-2024/2025 был назначен российский специалист Ролан Гусев. "Динамо" завершило сезон РПЛ на пятом месте.
Ранее появилась информация, что владельцы "Динамо" готовы платить Карпину 2,5 миллиона евро в год, если он согласится возглавить команду.
Губерниев: Карпин — это ласковый теленок российского футбола
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Валерий Карпин может стать главным тренером московского "Динамо".
Фото: РФС