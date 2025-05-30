- Я прилетел из Самары в Москву только сегодня в час ночи. Вчера была встреча с губернатором, где я получил определенные документы. До этого — внутренние мероприятия, встреча с болельщиками. И рядом с нею ничего не стоит, - сказал Осинькин Sport24.
Напомним, 27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера "Крыльев Советов". Российский специалист возглавлял команду с 2020 года. Под руководством Игоря Осинькина в сезоне-2024/2025 самарцы заняли 10-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.
Осинькин - после ухода из "Крыльев Советов": была встреча с болельщиками, рядом с нею ничего не стоит.
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал последних днях в Самаре после ухода из клуба.
Фото: "Чемпионат"