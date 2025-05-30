"Краснодар" второй год подряд остался самым прибыльным клубом РПЛ, закончив отчетный налоговый период с плюсом в 13,052 млрд рублей. В 2023-м этот показатель составлял 11,96 млрд рублей. Краснодарцы по итогам минувшего сезона впервые в истории стали чемпионами России.
В тройку наиболее прибыльных клубов Российской Премьер-Лиги также вошли тольяттинский "Акрон" (364,098 млн рублей) и казанский "Рубин" (217,27 млн рублей).
"Краснодар" второй год подряд стал самым прибыльным клубом РПЛ
Российский футбольный союз представил финансовые отчеты клубов Премьер-Лиги по итогам прошедшего года.
Фото: ФК "Краснодар"