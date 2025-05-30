"Если РПЛ и ФНЛ направят предложение, что считают, например, "Факел" достойной командой, а большинство членов исполкома выступят за то, чтобы оставить "Факел" в РПЛ — юридически это возможно", - заявил генсек РФС Максим Митрофанов "Чемпионату".
По итогам прошедшего чемпионата "Факел" занял последнее 16 место в турнирной таблице, "Оренбург" финишировал на 15 строчке. Занявший 12 позицию "Химки" не получили лицензию и пропустят следующий сезон Российской Премьер-Лиги. Решение по замене химчан будет принято в июне.
В РФС допускают вариант сохранения "Факела" в РПЛ в обход "Оренбурга"
В Российском футбольном союзе рассказали, при каком условии "Факел" может сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон.
Фото: ФК "Факел"