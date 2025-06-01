«Все скажут о чемпионате мира и обо всем, что с ним связано, мадридский «Реал». А мне запомнились сами «Лужники». Много воспоминаний здесь: Кубки, Суперкубки, матчи со «Спартаком». Стадион не прям родной, но его частичка всегда в душе, — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».
Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последний раз «Ростов» завоевывал Кубок России в сезоне-2013/2014. Тогда команда выиграла у «Краснодара» в финале по пенальти. ЦСКА выигрывали трофей два года назад, победив также в серии послематчевых пенальти тот же «Краснодар».
Акинфеев: много воспоминаний в "Лужниках". Стадион не прям родной, но его частичка всегда в душе
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о «Лужниках» накануне Суперфинала Кубка России.
Фото: ФК ЦСКА